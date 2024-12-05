Baskın yapılan evden cephanelik çıktı

Kaynak: İHA
Baskın yapılan evden cephanelik çıktı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gürün ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet 7.62 mm çapında tam otomatik Kalaşnikof tüfek ve iki şarjör, 143 adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof mermisi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 42 adet tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, operasyonda yakalanan 3 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Sivas İl Jandarma Komutanlığı’nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak, aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artarak devam edeceğini gösteriyor.

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