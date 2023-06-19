Başkomisere çarpıp kaçan sürücüye müebbet istemi

Olay, geçen yıl kasım ayında Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaret için Batman'dan gelen başkomiser Erdem Sevinç, eşi ile birlikte dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç çiftinin önünden iddiaya göre bir minibüs hızla geçti. Erdem Sevinç şoföre tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada sürücü Orhan Öztürk, minibüsle Erdem Sevinç'e çarpıp kaçtı. Yaralanan Erdem Sevinç, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Orhan Öztürk, getirildiği Bursa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜEBBETLE YARGILANIYOR

Hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Öztürk’ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile sanık Orhan Öztürk katıldı. Savunması kamera ile kayıt altına alınan Öztürk, suçlamaları reddederek, “Müşteki ile trafikte tartıştım. Beni ölümle tehdit etti. Korkarak olay yerinden kaçtım. Şahsa çarptığımı fark etmedim. Olay yerinde bana kimse seslenmedi. Aracımdaki kırıklar başka bir yere çarpmamdan dolayı oldu” dedi.

Görevli bulunduğu Batman’dan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan başkomiser Erdem Sevinç ise sanığın suçlamalarının aksine kendisini tehdit etmediğini, minibüsü hızlı kullandığı için uyardığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini yineledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine ve başkomiser Erdem Sevinç’in İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(Kaynak: DHA)