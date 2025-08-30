Başkomutan Atatürk’ü hiç böyle görmediniz! Tozlu arşiv köşelerinden çıkarıldı…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başkomutan Atatürk’ü hiç böyle görmediniz! Tozlu arşiv köşelerinden çıkarıldı…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum.”

