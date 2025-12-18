Almanya’nın Schwandorf kentinde, 17 Aralık 1988 tarihinde aşırı sağcı Josef Seller’in kundakladığı evde hayatını kaybeden Fatma Can (44), Osman Can (50), oğulları Mehmet Can (12) ve Alman vatandaşı Jürgen Hübener (47) anıldı.



Habermeier Haus adlı binanın önünde düzenlenen anma töreninde Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Merkez Katolik Kilisesi Papazı Christian Kalis, Protestan Kilise Papazı Klaus Stolz ve Schwandorf DİTİB Cami İmamı İrfan Işık dua etti.



Kundaklama saldırısından sağ kurtulan Can Ailesi’nin kızı Leyla Kellecioğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunduğu için törene katılamadı. Başkonsolos Cebeci ve Belediye Başkanı Feller, Leyla Kellecioğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.



“IRKÇI SALDIRILAR SON BULMALI”



Başkonsolos Cebeci konuşmasında, “Bugün burada ırkçı nefretin ve insanlık suçunun kurbanlarını anmak ve böylesine elim bir hadisenin bir daha yaşanmaması temennisini güçlü bir şekilde ifade etmek üzere toplandık. Hayatlarını kaybeden Can ailesi fertlerine Allah’tan rahmet, Jürgen Hübener’i de saygıyla anıyorum. Can ve Hübener ailelerine başsağlığı dileklerimi yineliyorum” dedi.



Cebeci, Schwandorf’ta meydana gelen kundaklama olayının Almanya’daki ilk ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçtiğini, ancak tek olmadığını hatırlatarak, Mölln’de 1992 yılında Arslan ailesinin 3 ferdi ve Solingen’de 1993 yılında Genç ailesinin 5 ferdi evlerinin ateşe verilmesiyle hayatlarını kaybettiklerini aktardı. Ayrıca NSU terör örgütünün Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi katlettiğini ve bunun üçünün kendi görev bölgesi olan Nürnberg’de olduğunu belirtti.



Cebeci, tanıştığı kurban ailelerinin yaşadıkları büyük acılara rağmen düşmanlık ve nefret hislerine kapılmadığını, barış ve hoşgörü içinde yaşamı sürdürdüklerini ifade ederek, bu tutumun örnek alınması gerektiğini vurguladı. Cebeci, kundaklamada hayatta kalan kızları Leyla Kellecioğlu’nun aynı kentte yaşamını sürdürmesi kıymetli bir mesaj olarak görülmesi gerekir.



Cebeci son olarak ta, Almanya da dahil olmak üzere, Avrupa’da aşırı sağın yükselişinin dikkatle izlenmesi ve önlemlerin alınması, 64 yıldır Almanya’da yaşayan Türklerin Almanya’nın asli unsurları olarak görülmesi ve ötekileştirilmemesi yönünde çaba gösterilmesinin; bir arada yaşamı tehdit eden girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim dedi.



“BİZİM TOPLUMDA IRKÇILIĞA YER YOK”



Schwandorf Belediye Başkanı Feller de konuşmasında, saldırıda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek her yıl anma töreni düzenlediklerini söyledi. Feller, “17 Aralık 1988 gecesi şehrimizde derin yaralar bıraktı. O gece, tarihimizin karanlık bir sayfası olarak sonsuza dek hafızamızda kalacak. İnsan işkencelerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve bu şiddet eylemlerinin bir daha tekrarlanmaması için uyanık olmanın önemini hatırlatıyor” dedi.



Feller, toplumda ırkçılığa, dışlamaya ve nefret söylemine yer olmadığını belirterek, “Her birimiz cesaret göstererek hoşgörüsüzlüğe karşı çıkmalı ve her insanın onurunu korumalıyız. Haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu. Kurbanların kızı Leyla Kellecioğlu’nun Schwandorf’u terk etmemesinin dayanışma açısından önem taşıdığını ifade etti.



Feller, OVİGO Tiyatrosu’nun “SAD 88 – FEUR.WUT.ANGS” (Sad 88 – Ataş. Öfke. Korku) adlı oyununun, saldırının etkilerini sanat yoluyla hatırlatmada büyük katkı sağladığını da aktardı.



ANITA ÇİÇEKLER BIRAKILDI



Duaların ardından Başkonsolos Cebeci, Belediye Başkanı Feller, önceki dönem Belediye Başkanı Helmut Hey, Alman Federal Meclis Üyesi Tina Winklmann, Başkonsolosluk ataşeleri, Schwandorf DİTİB Cami Başkanı Mustafa Eraslan, Çalışma ve Sosyal güvenlik ataşesi Ali Haksever, Güvenlik Ataşesi Hülya Erdoğdu, Ataşe Şeyma Nur Ah, siyasi ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda Türk-Alman vatandaşı, olayın yaşandığı binanın önündeki anıt taş ve anıt levhaya çiçek bıraktı.