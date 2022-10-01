1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı

Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kulübü AEK, yeni stadına “Ayasofya” adını verdi, horon ve kemençe ile açılış töreni yaptı. Açılış töreninde kemençe çalan ismin, Türkiye’yi sözde Pontus soykırımı ile suçlayan Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 12:28
Takip Et

Başlarında da baş faşist vardı. Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler

Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı
+
Aa
-

Türkiye’nin Ayasofya’yı camii yapma kararı, Yunanistan’ı ayağa kaldırmıştı.

Atina’nın futbol takımı AEK, yeni stadına “Ayasofya” adını verdi. Açılış töreninde kemençe çalındı ve horon tepildi.
Oda TV'nin haberine göre; kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ SOYKIRIMLA SUÇLADI
Matthaios Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919’u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.

Türkiye’nin “Pontus Rumlarına soykırım yaptığını” iddia eten Matthaios Tsahouridis’in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.

(Matthaios Tsahouridis'in sözde Pontus soykırımıyla ilgili Instagram paylaşımı)

(Matthaios Tsahouridis'in imzası bulunan sözde Pontus soykırımı türküsü) 

(Matthaios Tsahouridis, sözde "Pontus Rum soykırımı" anmasında)

(Matthaios Tsahouridis'in imzasının bulunduğu bir başka sözde Pontus soykırımı şarkısı ise "Ağlamaklı Bakire")

1978 doğumlu Matthaios Tsahouridis, köken olarak Pontus Rumlarından olduğunu öne sürüyor ve ailesinin mübadele sonucunda Yunanistan’a gittiği iddia ediliyor.

Yunanistan doğumlu Matthaios Tsahouridis, Türkiye’ye gelerek sık sık Pontus etkinlikleri düzenliyor.

İSTANBUL'DAN ATİNA'YA GİDEN RUMLAR TARAFINDAN KURULDU

AEK Atina kulübü, İstanbul'dan Atina'ya giden Rumlar tarafından 1924'te kuruldu.

AEK Atina'nın amblemi, İstanbul ve Batı Anadolu'yu temsil etmesi için çift başlı Bizans kartalı olarak seçildi. AEK Atina kurucuları, "Kaybettiğimiz toprakları unutmamalıyız" dedi.

AEK Atina'nın forma renkleri ise, Bizans hanedanlarının renklerinden seçilmiştir.

TRABZONSPOR KUTLAMASINDA ADI GEÇMİŞTİ
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında Matthaios Tsahouridis ve Apolas Lermi’nin adı, sahneye çıkacak sanatçılar listesinde yer aldı. Ancak daha sonrasında bu iki isim kutlamada yer almadı.

BARTHOLOMEOS CANLI YAYINDA BAĞLANDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos stada canlı yayında bağlandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.