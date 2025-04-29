Başlık uzunluğu bilmecesi: 2025'te Google sıralaması için ideal başlık uzunluğu ne?

Google'ın SERP'lerde daha kısa başlıkları tercih ettiği görülse de, yapılan kapsamlı analizler ve Google yetkililerinin açıklamaları, sıralama için HTML etiketinin esas alındığını gösteriyor.

Peki, 2025'te en iyi sonuçlar için stratejiniz ne olmalı?

Başlık etiketi, SEO'nun en önemli yapı taşlarından biridir ve sıralamalar üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Başlık etiketlerini optimize etmenin sıralamalarda güçlü bir artış sağlayabildiği bilinen bir gerçektir.

Başlık etiketini optimize etmenin birçok farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan biri, genellikle 55 ila 60 karakter sınırı içinde kalmasını sağlamaktır; ancak bu yaklaşımın güncelliğini yitirdiği düşünülmektedir. Bazı SEO uzmanları ise 70 karaktere kadar (hatta daha uzun) başlık etiketlerinin kabul edilebilir olduğunu öne sürmektedir.

Ayrıca, başlığın arama sonuçlarında kesilmesi veya Google tarafından yeniden yazılmasının organik performansı ve tıklama oranını (CTR) olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler de mevcuttur. Bu makale, bu endişelerin temelini, Google'ın başlık uzunluğu hakkındaki resmi açıklamasını ve 10.000 başlık etiketinin Google SERP'lerinde yapılan analiz sonuçlarını incelemektedir.

ARAMA SONUÇLARINDA KESİLEN BAŞLIK ETİKETİ ÖRNEĞİ

Teknik olarak, Google'ın SERP'lerde görüntüleyebileceği bir başlık etiketinin karakter sayısı piksel cinsinden ölçülür. Başlık etiketiniz çok uzun olduğunda, Google onu keserek gösterebilir.

BAŞLIK ETİKETİ GÜNCELLEMESİ VE SONRASI

Ağustos 2021'de Google, arama sonucu snippet'lerinde başlıkları oluşturma şeklini değiştirdi. Google, arama yapanlara sık sık HTML başlık etiketinizden farklı bir başlık göstermektedir.

HTML başlık etiketleri aşağıdaki durumlarda SERP'lerde yeniden yazılabilir:

Çok uzun olduğunda.

Anahtar kelimelerle doldurulduğunda.

Eksik olduğunda veya tekrarlayan "şablon" dil içerdiğinde (örneğin, ana sayfaların "Ana Sayfa" olarak adlandırılması).

Güncelleme yayınlandığında, SEO topluluğunda büyük bir tepkiye neden oldu. Birçok SEO uzmanı, başlık yeniden yazımının "korkunç derecede yanlış" gittiği olayları bildirdi. Bazıları başlık etiketinin URL slug'ı ile değiştirildiği olayları raporladı.

SEO topluluğundaki konuşmalar ayrıca Google'ın arama sonuçlarındaki <title> etiketlerini aşağıdaki gibi diğer sayfa öğeleriyle değiştirdiği birçok vakayı ortaya çıkardı:

H1 etiketleri.

Görsel alt metinleri.

Dosya adları.

Hatta sayfanın kaynak kodunda bulunmayan metinler.

Başlık etiketi güncellemesinden çıkarılacak anahtar ders, "Google'ın SERP'lerde daha kısa başlıklar görüntülemek istediği"dir. Bu değişiklik, SEO uzmanları arasında bir miktar paniğe yol açarak, yeniden yazılmaları önlemek için kısa, karakter sınırı uyumlu başlıklar oluşturmaya daha fazla odaklanmalarına neden oldu.

UZUNLUK KONUSUNDAKİ KARIŞIKLIK

Google'ın SERP'lerde daha kısa başlıklar istediği herkes için açıktır. Ancak bu, sıralamalar için HTML başlığı yerine SERP'lerde görüntülenen (potansiyel olarak kesilmiş veya yeniden yazılmış olabilecek) başlıkları kullanacakları anlamına mı gelir?

Bu durum, birçok SEO uzmanının daha uzun başlıkların ya kesileceğini ya da yeniden yazılacağını ve Google'ın bunları sıralamalar için dikkate almayacağını, bunun yerine SERP'lerde görüntülenen yeni başlığı sıralamalar için dikkate alacağını varsaymasına yol açmıştır.

GOOGLE'IN RESMİ AÇIKLAMASI NE DİYOR?

Search Off the Record podcast bölümünde, Google'dan John Mueller, Gary Illyes'e başlık etiketi uzunluğu hakkında şu soruyu sordu:

“Gary, belki sadece evet ya da hayır denebilecek bir sorum var. Görüntülenebilir alandan daha uzun başlık etiketlerine ve bunun bölümlerine sahip olmanın bir değeri var mı?”

Illyes buna çok net ve kesin bir cevap verdi: “Evet.”

Ve ekledi:

“Başlık uzunluğu, dışarıdan uydurulmuş bir metriktir… Teknik olarak bir sınır var, sayfadaki herhangi bir şey ne kadar uzun olabilir gibi, ama bu küçük bir sayı değil. 160 karakter ya da her neyse– 100, 200, 20 ya da her neyse değil.”

Ve şu tavsiyede bulundu:

“Sayfaya özgü tutmaya çalışın, ancak ne kadar uzun olduğu ve yeterince uzun mu yoksa çok mu uzun olduğu konusunda çok fazla düşünmezdim. Eğer ekranınızı dolduruyorsa, muhtemelen çok uzundur, ancak sadece bir veya iki satıra sığan bir cümleyse, bunun için manuel bir işlem almazsınız.”

Google'ın SERP başlıkları (yani başlık bağlantıları) hakkındaki belgelerine bakıldığında, başlık etiketi için önerilen bir uzunluk veya karakter sınırı belirtilmemiştir.

UZUN BAŞLIKLAR SIRALAMAYI ETKİLER Mİ?

Eğer daha uzun başlık etiketleri SERP'lerde kesilebiliyor veya yeniden yazılabiliyorsa, bu sıralamayı etkilemez mi?

Cevap, Mueller'in 11 Aralık 2020'deki Google SEO Office Hours sırasındaki ifadesiyle tutarlı olarak hayır'dır.

Başlıklarınız SERP'lerde kesilmiş veya yeniden yazılmış olsa da, Google sıralama amacıyla hala HTML başlık etiketini kullanır – görüntülenen sürümü değil.

Bu nedenle, başlıkları sadece kısaltmak adına kısaltmamak gerektiği düşünülmektedir. Başlık etiketi, doğrudan kontrol edebileceğimiz birkaç sıralama faktöründen biridir ve anahtar kelime doldurma gibi spam taktiklerinden kaçınarak onu tam olarak kullanmak hedeflenmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Daha kısa başlık etiketleri arama sonuçlarında daha iyi performans gösterme eğilimindedir.

Yapılan analiz, Google'ın genellikle daha kısa başlıkları görüntülemeyi seçtiğini göstermektedir; bu durum muhtemelen kullanıcı davranışıyla uyumludur ve daha iyi tıklama oranlarına yol açar. Bu, sadece algoritmadan değil, kullanıcılardan da gelen bir tercihi işaret etmektedir.

Peki, başlıklarınızı her zaman kısaltmalı mısınız?

Şart değil. Başlıkların net, kesin ve arama niyetiyle uyumlu olması daha önemlidir. Değer veya netlik iletmek için daha fazla karaktere ihtiyacınız varsa, bunları kullanın.

Sadece bir karakter sayısına ulaşmak için anahtar kelime doldurmaktan veya başlıkları kırpmaktan kaçının.

Google'ın daha kısa başlıkları tercih etme eğilimi, daha kısanın her zaman daha iyi sıralandığı anlamına gelmez. Bu sadece kasıtlı olmanız gerektiği anlamına gelir – netlik için optimize edin ve yeniden yazılma olasılığını göz önünde bulundurun.