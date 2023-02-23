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İBB’den ‘hızlı ve ucuz’ bina güçlendirme projesi. 'Başlıyoruz'

İBB’nin “İstanbul Yenileniyor” kampanyasına başvuruların rerok seviyede olduğu belirtiliyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “hızlı ve ucuz” için proje geliştirdiklerini söyledi. KİPTAŞ'tan yapılan açıklamada 600 bin başvuru olduğunu son depremden sonra yüzde 25 artış olduğu kaydedildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:48
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'Başlıyoruz'. İBB’den ‘hızlı ve ucuz’ bina güçlendirme projesi

İBB’den ‘hızlı ve ucuz’ bina güçlendirme projesi. 'Başlıyoruz'
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Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası gözler bir kez daha Marmara’ya çevrilirken bugün İstanbul’da acil dönüştürülmesi gereken 90 bin bina bulunuyor. Hasar alması beklenen toplam bina sayısı ise 491 bin. Bu binaları kısa sürede yıkıp yeniden yapmak mümkün görünmezken uzmanlar güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Ancak uzmanlar bu konudaki mevzuat eksikleri konusunda da uyardı.

İstanbul’daki riskli binaların tamamını bir anda yıkıp yapmanın mümkün olmadığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, acele ve hızlı güçlendirme tekniklerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Mevzuatta güçlendirmenin yeni bina yapılıyormuş gibi yer aldığını, bunun hem maliyetli hem çok zaman alan bir yöntem olduğunu belirten Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:'TALEP ARTTI'

“Mesela 70 cm olan kolonun 2.5 metreye çıkarılması gerekiyor, çelik donatı ekleniyor. Bu gibi işlemler evin kullanım alanını daraltıyor ve yurttaşlar istemiyor. Halbuki uluslararası uygulamalarda ‘Bina hasar alsın ama çökmesin, insanlar içinden çıkabilsin’ mantığıyla yapılan güçlendirme yöntemleri var. Bu yöntemler hem daha ucuz hem daha hızlı. Hafta sonu bilim kurumumuza bu yöntemi sunacağız, onlardan onay alınırsa bunun mevzuata eklenmesi için kamuya gideceğiz.”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise Kahramanmaraş depremi öncesi 600 bin kişinin “İstanbul Yenileniyor” projesine başvurduğunu, son depremlerden sonra talebin yüzde 25 arttığını ve bugün yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı 175 bin bağımsız bölümden başvuru aldıklarını belirtti.

Yurttaşlara uygun ödeme koşulları ile hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Kurt, mevzuattan kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti. Bu tür sorunları örneklendiren Kurt, Kadıköy’de bir bina için kat malikleri ile anlaştığını ve 18 daireden 17’sinin binayı boşalttığını ancak tek bir kiracının mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alarak yıkımı ertelediğini söyledi.

ŞİRKET OLARAK DA GÜÇLENDİRMELERE BAŞLAYACAĞIZ

Kiracının halen riskli binada yaşadığını söyleyen Kurt, “Kararı veren mahkeme binaya riskli yapı tespiti konulduğunu bilmiyor. Halbuki bunu mahkemenin görmesi lazım mevzuatta bunun gibi birçok eksiklik var acilen giderilmeli. Bahsi geçen bina Marmaray’ın dibinde. Olası bir depremde Marmaray yoluna düşerek ulaşımı tıkayacak” dedi. Kurt ayrıca, şirket olarak güçlendirme çalışmalarına başlayacaklarını da belirtti.

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