Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olması nedeniyle ‘başöğretmen’ kelimesi arama motorlarında araştırılıyor. ‘Başöğretmen’in ayrı mı bitişik mi olduğu Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre nasıl yazılacağı merak konusu oldu. Peki, başöğretmen nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’na göre başöğretmen bitişik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ‘BAŞÖĞRETMEN’ NASIL YAZILIR?

Kişilere verilen unvanlar, özel isim kategorisinde yer alır. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bu yeni kelime, birleşik kelime olarak geçer. Bu nedenle yazılışı esnasında ayrı mı yoksa bitişik mi olması gerektiği konusunda pek çok kişi, tereddüde düşer. Başöğretmen kelimesinin doğru yazılışı öğrenilerek cümle içinde imla hatası yapmaktan kaçınılabilir.

Yazı dilinde kullanılırken ise başöğretmen şeklinde bitişik yazılması gerekir. Bu kelimede baş kelimesi kullanılarak bir sıfat tamlaması oluştuğu için birleşik yazılması gerekir. Ayrıca bu unvan, tek bir kişiye ait olduğu için de cümle içinde nerede kullanılırsa kullanılsın ilk harfi büyük olmalıdır.

Başöğretmen doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

- ''Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, bu unvanı 1 Kasım 1928 yılında almıştır.'' (Doğru)

- ''Baş öğretmen için bir şiir yazmamız gerekiyor.'' (Yanlış)