Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini ileri sürmüştü! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini ileri sürmüştü! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası

İstanbul'da, üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un staj yapmak üzere yönlendirildiği kolejin kendisini başörtüsü gerekçesiyle kabul etmediği iddiası üzerine açılan davada, okul müdürü 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tarafların avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı hazır bulundu.

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Müşteki Nezaket Akbulut'un avukatı, sanık üzerine atılı olan suçtan dolayı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

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Mahkeme, sanık Öztoprak'ı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak eğitim ve öğretim hakkını engelleme" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.

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NE OLMUŞTU:

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek, yetkililer hakkında şikayetçi olmuştu.

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22 Eylül 2022'de staja başlamak üzere Kağıthane'deki koleje arkadaşıyla birlikte giden Akbulut, okul müdür yardımcısı Özlem Öztoprak'ın kendilerine okulun kılık kıyafet yönetmeliği gereği başörtülü öğrenci ve öğretmen kabul etmediklerini söylediğini ifade etmişti.

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Akbulut, staj yapabilmek için başörtüsünü çıkarması gerektiğini, aksi takdirde kabul edilmeyeceğini öğrendiğini ve bu durumu kabul etmeyerek Özlem Öztoprak ve kolej hakkında şikayetçi olduğunu aktarmıştı.

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İfadesinde, okuduğu üniversitenin 3'üncü sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, 22 Eylül 2022'de staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktarmıştı.

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Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Özlem Öztoprak'ın kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini kaydetmişti.

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"Staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasının, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" kendisine söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Özlem Öztoprak ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu aktarmıştı.

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Suç duyurusunun ardından yürütülen soruşturma sonucunda, Öztoprak hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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