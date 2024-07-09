Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmemişti! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmemişti! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası

İstanbul'da, üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un staj yapmak üzere yönlendirildiği kolejin kendisini başörtüsü gerekçesiyle kabul etmediği iddiası üzerine açılan davada, okul müdürü 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tarafların avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı hazır bulundu.

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Müşteki Nezaket Akbulut'un avukatı, sanık üzerine atılı olan suçtan dolayı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

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Mahkeme, sanık Öztoprak'ı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak eğitim ve öğretim hakkını engelleme" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.

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NE OLMUŞTU:

Olayın geçmişine bakıldığında, Nezaket Akbulut'un staj için gönderildiği kolejin kendisini başörtüsü nedeniyle reddettiğini iddia ederek yetkililere şikayette bulunduğu görülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası, Akbulut ifade vermiş ve vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirtmişti.

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22 Eylül 2022'de staja başlamak üzere Kağıthane'deki koleje arkadaşıyla birlikte giden Akbulut, okul müdür yardımcısı Özlem Öztoprak'ın kendilerine okulun kılık kıyafet yönetmeliği gereği başörtülü öğrenci ve öğretmen kabul etmediklerini söylediğini ifade etmişti.

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Akbulut, staj yapabilmek için başörtüsünü çıkarması gerektiğini, aksi takdirde kabul edilmeyeceğini öğrendiğini ve bu durumu kabul etmeyerek Özlem Öztoprak ve kolej hakkında şikayetçi olduğunu aktarmıştı.

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Yapılan suç duyurusu sonucunda Öztoprak hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak eğitim ve öğretim hakkını engelleme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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