Başörtüsü ve aile düzenlemesiyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi Meclis Başkanlığına sunuluyor

AKP, başörtüsü teklifini de içeren anayasa değişikliği teklifini TBMM'ye sundu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifi 366 milletvekili imzasıyla sunulacağını söyledi.
AKP, başörtüsü teklifini de içeren anayasa değişikliği teklifini TBMM'ye sundu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifi 366 milletvekili imzasıyla sunulacağını söyledi.
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