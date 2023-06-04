Başparmağa sarımsak neden sarılır

Sujok adı verilen sarımsak yöntemi hangi rahatsızlıklarda kullanılır? İşte yanıtı…

Başparmağa sarımsak neden sarılır

İlaçlarla yaşamak istemiyorsanız bazen şifa doğan geliyor. İşte onlardan biri de sarımsak.
Gribe iyi gelen tavsiyelerden biri de Kore'den geldi. Korelilerin tohum tedavisi olarak bildiği akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulmak mümkün oluyor.

Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak öneriliyor. Yanma hissettiğinizde çıkartılması gerekiyor. Sarımsakların elde 8 saat kadar kalması gerekiyor ve her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulmalı.

Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür.
Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur.
Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.

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