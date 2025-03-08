Başpolise veda

Kaynak: İHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Ufuk Öcal (52), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve meslektaşları katıldı.

Antalya Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan Baş polis Ufuk Öcal, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. 7 Mart Cuma günü vefat eden Öcal için Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında cenaze töreni düzenlendi.

aw408128-08.jpg

Cenaze töreninde Öcal'ın meslektaşları, ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da katıldığı tören sırasında Öcal'ın ailesi gözyaşlarını tutamadı.

aw408128-01.jpg

Törenin ardından Başpolis Ufuk Öcal'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Öcal'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

aw408128-02.jpg

aw408128-03.jpg

aw408128-04.jpg

aw408128-05.jpg

Son Haberler
Maç izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi
Maç izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi
Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazır
Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazır
Çağdaş Atan "Bu kadar ürkek oynamamıza anlam veremedim"
Çağdaş Atan "Bu kadar ürkek oynamamıza anlam veremedim"
Sergej Jakirovic "Başakşehir'e daha da fazlasını atabilirdik"
Sergej Jakirovic "Başakşehir'e daha da fazlasını atabilirdik"
Şanlıurfaspor uzatmalarda yıkıldı
Şanlıurfaspor uzatmalarda yıkıldı