Irak'ın Basra kentindeki petrol sahasında bir depoda patlama meydana geldiği bildirildi. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, El-Zübeyr ilçesindeki petrol sahasında bir depoda türbinin patladığı ve patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği kaydedildi.
Basra petrol deposunda patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberi Paylaş
Irak'ın Basra kenti, El-Zübeyr ilçesindeki bir petrol sahasında patlama meydana geldi. Sahadaki bir türbin arızası nedeninden kaynaklandığı öğrenilen patlama 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA