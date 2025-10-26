Irak'ın Basra kentindeki petrol sahasında bir depoda patlama meydana geldiği bildirildi. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, El-Zübeyr ilçesindeki petrol sahasında bir depoda türbinin patladığı ve patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği kaydedildi.