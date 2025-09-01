Başrol apar topar ayrılmıştı! İsmi değiştirilen dizinin fişi çekildi

'Hudutsuz Sevda'da başrol oyuncusu Miray Daner diziden apar topar ayrılmıştı. Daner’in ardından başka oyuncular da ayrıldı. Dizide hikaye değişikliği olacağı söylenirken kötü haber geldi.

BAŞROL DEĞİŞMEYECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin daha güçlü ve iddialı bir şekilde devam etmesi için usta yapımcı Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın rafında bulunan “Yeraltı”nın çekilmesine karar verildi.

Önümüzdeki hafta NOW’la görüşmeler yapılacak ve “Yeraltı” dizisiyle ilgili son durum şekillenecek. Bahadır Özdener’in yazdığı dizide yine Deniz Can Aktaş’ın başrol olması gündemde…