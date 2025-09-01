Başrol apar topar ayrılmıştı! İsmi değiştirilen dizinin fişi çekildi

Kaynak: Birsen Altuntaş
Başrol apar topar ayrılmıştı! İsmi değiştirilen dizinin fişi çekildi

NOW'UN iddialı dizilerinden Hudutsuz Sevda'da peş peşe oyuncu ayrılıkları yaşanırken yeni sezonda yeni hikaye ve isimle devam edeceği Hudutsuz Sevda yayından kaldırıldı.

'Hudutsuz Sevda'da başrol oyuncusu Miray Daner diziden apar topar ayrılmıştı. Daner’in ardından başka oyuncular da ayrıldı. Dizide hikaye değişikliği olacağı söylenirken kötü haber geldi.

8i8.jpg

BAŞROL DEĞİŞMEYECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin daha güçlü ve iddialı bir şekilde devam etmesi için usta yapımcı Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın rafında bulunan “Yeraltı”nın çekilmesine karar verildi.

9.webp

Önümüzdeki hafta NOW’la görüşmeler yapılacak ve “Yeraltı” dizisiyle ilgili son durum şekillenecek. Bahadır Özdener’in yazdığı dizide yine Deniz Can Aktaş’ın başrol olması gündemde…

o.webp

Son Haberler
Tapulu arazi sahibine sorulmadan kiraya verilecek: Bakanlık uygulamayı bugün başlattı
Tapulu arazi sahibine sorulmadan kiraya verilecek: Bakanlık uygulamayı bugün başlattı
Nijerya’da tekne faciası! Silahlı çetelerden kaçışın bedeli ağır oldu: 13 ölü, 22 kayıp
Kaçışın sonu facia ile bitti: 13 can kaybı!
İktidarın Sessiz Stratejisi: Kontrollü Yoksulluk
İktidarın Sessiz Stratejisi: Kontrollü Yoksulluk
Meme kanserinde büyük tehlike: Diş kaybı her 10 hastadan birini vuruyor!
Meme kanserinde büyük tehlike: Diş kaybı her 10 hastadan birini vuruyor!
Başrol apar topar ayrılmıştı! İsmi değiştirilen dizinin fişi çekildi
Başrol apar topar ayrılmıştı! İsmi değiştirilen dizinin fişi çekildi