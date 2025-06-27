Başrol arkadaşıyla adı zina davasına karışmıştı! Esaret'in Hira'sının yeni projesi belli oldu

Esaret dizisinin başrol oyuncusu ile aşk yaşadığı söylenen ve adı zina davasında geçen Mahassine Merabet dizinin bitmesiyle memleketine gitti. Merabet'in yeni adresi belli oldu.
YENİ FİLMİ İÇİN KOLLARINI SIVADI
Esaret’teki rolü biter bitmez memleketi Fas’a dinlenmeye giden oyuncu tatil dönüşü yeni filmi için kolları sıvadı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yapımcılığını Karamel yapım ve yönetmenliğini Ayhan Özen’in üstlendiği romantik komedi türündeki yeni sinema filmi “Tam Pansiyon Aşk” bugün sete çıktı.
Mahassine Merabet’e başrolde, ünlü oyuncuya Ali Yağcı eşlik edecek. Merabet filmde Elvan karakterine hayat verecek.