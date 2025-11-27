İtalya’nın fenomen dizisi Doc Türkiye’de de yayınlanması planlanıyor. Dizinin kadrosunda olan ünlü oyuncu Alina Boz bir anda diziden çıkartıldı. Ünlü isim kadrodan çıkartıldığını uçakta öğrendi.

GEÇEN YAZ EL SIKIŞMIŞTI

Alina Boz anlaşmayı yapmış, okuma provasına gitmiş ve bir de paylaşımla bunu duyurmuştu. Ünlü oyuncu beklenilmeyen bir darbe aldı. Dizide Mevsim karakteri için geçen yaz el sıkışan Alina Boz apar topar diziden çıkartıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eşiyle uçakta tatil dönüşü çıkan haberden Doc’tan çıkarıldığını öğrenen Boz’un konuyu yasal platforma taşımayı düşündüğü konuşuluyor.

SILA TÜRKOĞLU İDDİASI

Alina Boz'un yerine ise Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun geleceği iddiaları var. Doc'un yönetmen koltuğunda oturacak Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni Ketche, Mevsim rolü için Sıla Türkoğlu'nu istedi.