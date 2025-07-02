Başrol oyuncuları birbirine girdi! Fenomen dizinin fişi çekildi

Başrol oyuncusunun diziden apar topar çıkartılmasıyla dizinin önce hikayesi ardından yayın günü değiştirildi. Final kararının ardından başroller arasında kriz çıktığı ileri sürüldü.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri’nin yer aldığı diziden önce Alperen Duymaz çıkartıldı. Daha sonra diğer oyuncularda diziye veda etti.

HİKAYE DEĞİŞTİRİLDİ

Hilal Saral’ın yönettiği diziye usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle birlikte hikaye değişikliği yapılırken, dizi istediği başarıyı elde edemedi. İstenilen reyting yakalanamadı.

KARAR VERİLDİ

Dizi hikayesinin değişmesiyle reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen Leyla: Hayat…Aşk…Adalet dizisi final kararı aldı. Başrol oyuncusunun projeden çıkartılması ile birlikte dizide 1 yıllık zaman atlaması yapıldı. Fenomen dizi 40. bölümle ekran macerasını sonlandıracak.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Öte yandan dizinin final kararının ardından başrol oyuncuları arasında kriz çıktığı öne sürüldü. Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri'nin sahnelerinin ön plana çıkmasından rahatsız olduğu iddia edildi. Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini takipten çıkması bu iddiaları güçlendirdi.