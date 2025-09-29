Başrollerinde Akın Akınözü rol alıyor! İzleyicisini ekrana kilitleyen Veliaht nerede çekiliyor

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber üstlendiği Veliaht’ın nerede çekildiği merak konusu olmuştu.

Her bölümüyle izleyicisini meraklandıran Veliaht’ın başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

VELİAHT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Veliaht dizisinin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Karslı ailesinin hikayesini izleyiciyle buluşturan Veliaht’ın çekimleri, özellikle Esenyurt, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerinde diziye uyumlu mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Veliaht dizisinin ilk çekimlerinin gerçekleştirildiği evin Çekmeköy, Reşadiye’de yer aldığı biliniyor.