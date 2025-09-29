Başrollerinde Akın Akınözü rol alıyor! İzleyicisini ekrana kilitleyen Veliaht nerede çekiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Akın Akınözü rol alıyor! İzleyicisini ekrana kilitleyen Veliaht nerede çekiliyor

Başrollerinde Serra Arıtürk ve Akın Akınözü'nün rol aldığı Veliaht dizisinin nerede çekildiği seyircisi tarafından merak ediliyordu. Merak edilen bu sorunun cevabını sizler için derledik.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber üstlendiği Veliaht’ın nerede çekildiği merak konusu olmuştu.

09o.webp

Her bölümüyle izleyicisini meraklandıran Veliaht’ın başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

9-001.jpg

VELİAHT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Veliaht dizisinin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Karslı ailesinin hikayesini izleyiciyle buluşturan Veliaht’ın çekimleri, özellikle Esenyurt, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerinde diziye uyumlu mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Veliaht dizisinin ilk çekimlerinin gerçekleştirildiği evin Çekmeköy, Reşadiye’de yer aldığı biliniyor.

8.webp

9-001.webp

9o.webp

98.jpg

i8.jpg

Son Haberler
"Bölge" 26 Ekim’de BOA Sahne'de prömiyer yapacak
"Bölge" 26 Ekim’de BOA Sahne'de prömiyer yapacak
Çocuklar parkı yaktı
Çocuklar parkı yaktı
Soğuk hava dalgası, kalp sağlığı için gizemli bir alarm zili çalıyor
Soğuk hava dalgası, kalp sağlığı için gizemli bir alarm zili çalıyor
Öğretmenini bıçakladıktan sonra intihar eden 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Öğretmenini bıçakladıktan sonra intihar eden 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Hareketsizlik ve obezite ölüm getiriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Hareketsizlik ve obezite ölüm getiriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar