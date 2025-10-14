NOW’un iddialı dizisi Sakıncalı yayına girmeden Rusya’ya satıldı. Gold Film imzalı “Sakıncalı”nın konusu, ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Diziyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yakında NOW'da ekrana gelecek dizi için Cannes'dan özel jetlerle 35 ülkeden, 52 sektör temsilcisi Venedik'e getirildi.

DİZİDEN 25 DAKİKALIK KOLAJ YAYINLANDI

"Sakıncalı" dizisinin ilk bölümünden 25 dakikalık kolaj yayınlandı. Dizinin konusu ve oyunculukları çok beğenildi. Tarihi tiyatroda iki kez alkış seli yaşandı. Dizi henüz yayına girmeden Rusya'ya satıldı. Ortadoğu ve Yunanistan'dan temsilciler şimdiden dizinin remake haklarını almak için teklif sundu.

SAKINCALI NE ZAMAN?

NOW’da yeni bir değişiklik olmazsa dizi 5 ya da 12 Kasım Çarşamba günü seyircisiyle buluşacak.

DİZİNİN KONUSU

Sakıncalı hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyacak.