Başsavcı suskunluğunu bozdu! Mansur Yavaş'a “Ankara'nın yiğit evladı” demişti...

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Başsavcı suskunluğunu bozdu! Mansur Yavaş'a “Ankara'nın yiğit evladı” demişti...

ABB Başkanı Mansur Yavaş için “Ankara'nın yiğit evladı” dediği için iktidara yakın isimleri rahatsız eden Başsavcısı Muhsin Şentürk sessizliğini bozdu. Şentürk, “Konuşmam bir hemşehrilik ve birlik mesajıydı" dedi.

Mansur Yavaş’a, “Ankara'nın yiğit evladı” dediği için iktidarın hedefi haline gelen Başsavcısı Muhsin Şentürk sessizliğini bozdu. Şentürk, “Konuşmam bir hemşehrilik ve birlik mesajıydı. Bu sözlerin siyasallaştırılması son derece yanlış” ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCI’DAN YAVAŞ’A: ANKARA'NIN YİĞİT EVLADI

Ankara’da Çamlıdere ilçesinde gerçekleşen 45. Geleneksel Aluçdağlı Yağlı Güreşleri Festivali'nde konuşma yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk organizasyona katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şükranlarını sunarak, “Ankara'nın yiğit evladı” demişti.

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“BU SÖZLERİN SİYASALLAŞTIRILMASI SON DERECE YANLIŞ”

Şentürk’ün ifadeleri iktidara yakın isimleri rahatsız etmiş ve tepkilere neden olmuştu. Şentürk, konuya dair sessizliğini bozdu. Şentürk, sözlerinin çarpıtıldığının altını çizerken, yanlış yansıtıldığını söyledi.

Sontv’nin yargıtay kulislerine dayandırdığı haberde; Şentürk; yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, “Konuşmam bir hemşehrilik ve birlik mesajıydı. Çamlıdere’de doğmuş bir hemşehrim olarak Mansur Bey’e, festivalimize katkılarından dolayı teşekkür ettim. Bu sözlerin siyasallaştırılması son derece yanlış” dedi.

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