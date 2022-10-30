﻿Başsavcı ve bilirkişi heyeti Amasra'da madencilerle görüştü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 41 işçinin vefat ettiği grizu patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Maden sahasında inceleme yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, bilirkişi heyeti ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatları, 14 Ekim'de ocağa giren tahlisiye ekibini dinleyerek bilgilerine başvurdu.
Plan ve sinyal odasında teknik cihazları da inceleyen heyet, yaklaşık 3,5 saat süren incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.
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