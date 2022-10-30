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Başsavcı ve bilirkişi heyeti Amasra'da madencilerle görüştü

Bartın Başsavcısı, bilirkişi heyeti ve hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatları patlamanın yaşandığı ocakta inceleme yaptı, kurtarma çalışmasına katılan tahsiliye ekibinden bilgi aldı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:38
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Başsavcı ve bilirkişi heyeti Amasra'da madencilerle görüştü

Başsavcı ve bilirkişi heyeti Amasra'da madencilerle görüştü
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 41 işçinin vefat ettiği grizu patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Maden sahasında inceleme yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, bilirkişi heyeti ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatları, 14 Ekim'de ocağa giren tahlisiye ekibini dinleyerek bilgilerine başvurdu.

Plan ve sinyal odasında teknik cihazları da inceleyen heyet, yaklaşık 3,5 saat süren incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

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