Başsavcılık İBB hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara’dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de müfettiş iddiası. Gazeteci Aytunç Erkin açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.