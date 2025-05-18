Başsavcılık, İmamoğlu’nun iki avukatı için harekete geçti!

19 Mart sabahında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İBB'de çalışan bürokratlara yönelik 'mali suçlar' operasyonu düzenlendi.

İmamoğlu ve beraberinde birçok bürokrat bu operasyonlar sonucuna tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulundan İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vermişti.

Rüşvet iddialarına yönelik “duydum”, “tahmin ediyorum”, “düşünüyorum" ifadelerini kullanan Yıldız'ın ifadesini etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için yeterli bulmayan Başsavcılık, kendisini tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’ne gönderdi.

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TEHDİT İDDİALARI BAŞSAVCILIK'I HAREKETE GEÇİRDİ

Ertan Yıldız hakkında son 3 günde ortaya atılan 'Ertan Yıldız'ın ifadesi baskı ile alındı' iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında, tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan hakkında Ertan Yıldız'ın, 'etkin pişmanlık ifadesinin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı ve bunun için tehdit edildiği' iddialarına soruşturma başlatıldığı aktarıldı.