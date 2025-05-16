Başsavcılık Pınar Gültekin davası için harekete geçti!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in 2020 yılında Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak ve üzerine beton dökülerek öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin tepki çeken kararı yargı içinden de itiraz aldı. Daire, oy çokluğuyla sanığın "canavarca hisle" hareket etmediğine ve haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğine hükmetmişti.

Bu karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi kapsamında itirazda bulundu. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, söz konusu itirazın bugün itibarıyla taraflarına tebliğ edildiğini açıkladı.

Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek

“HUKUK GARABETİ, KAMU VİCDANINI DERİNDEN YARALADI”

Avukat Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararını sert sözlerle eleştirdi. Kararın "hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz" olduğunu belirten Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Adlî tıp raporuna göre, diri diri yakıldıktan sonra üzerine beton dökülerek nehre atılan bir kadının ölümüne ilişkin böyle bir karar, sadece hukukla değil, insanlık vicdanıyla da bağdaşmamaktadır. Bu karar açık bir hukuk garabetidir ve kamu vicdanını zedelemiştir."

“CANAVARCA HİS AÇIKTIR, TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANAMAZ”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 sayfalık ayrıntılı itiraz dilekçesinde dosyadaki delillerin sanığın suçu canavarca hisle işlediğini net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Başsavcılık, bu koşullar altında haksız tahrik indiriminin uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını vurguladı.

Başsavcılığın itirazı üzerine dosya, son sözü söyleyecek olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi.

“ADALETİN TECELLİSİNE İNANIYORUZ”

Avukat Rezan Epözdemir, Ceza Genel Kurulu’nun vereceği kararın yalnızca Pınar Gültekin davası için değil, benzer davalar açısından da emsal teşkil edeceğini ifade ederek,

"Ceza Genel Kurulu’nun maddi gerçeği ortaya çıkaracağına, adaletin yerini bulacağına ve kamu vicdanının rahatlayacağına inancımız tamdır" dedi.