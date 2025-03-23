Başsavcılık terör soruşturması kararına itiraz edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Medya AŞ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. "Kent Uzlaşısı" suçlaması kapsamında ise İmamoğlu için adli kontrol şartı da olmaksızın serbest bırakılmasına karar verilmişti. Başsavcılık "Kent Uzlaşısı" kararına itiraz edecek.

KARAR AÇIKLANMIŞTI

İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ soruşturması olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamaları içeren soruşturma kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili karar avukatlarına tebliğ edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı bilgilendirmede, "Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına" karar verildiğini duyurdu. Başsavcılık, teröre yardım suçlaması içeren "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise İmamoğlu'nun tutuklanması yönündeki savcılık talebinin reddedildiği bilgisini verdi. Bilgilendirmede, "Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" denildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Teröre yardım suçlaması içeren "Kent Uzlaşısı" soruşturması iddiasıyla İmamoğlu'nun yargılandığı davadan serbest bırakılmasına, Başsavcılık itiraz edecek. Ayrıca Başsavcılık serbest bırakılan diğier şüpheliler içinde itirazda bulunacağı aktarıldı.