Başsavcılıktan CHP'ye 'şaibeli kurultay' incelemesi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.

Bursa'daki bir partili, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na kurultayda şaibe olduğuna dair şikayette bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme kararı verdi. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ise tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: