Başsavcılıktan CHP'ye 'şaibeli kurultay' incelemesi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.
Bursa'daki bir partili, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na kurultayda şaibe olduğuna dair şikayette bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme kararı verdi. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ise tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı” şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyulur."