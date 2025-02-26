Başsavcılık'tan diploma açıklaması geldi! İmamoğlu'nun diplomasının iptali için yazı gönderildiği iddia edilmişti...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdiği iddia edilmişti. Kısa sürede Savcılık'tan cevap geldi. "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiası üzerine açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini duyurdu.

İmamoğlu'nun Girne Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne denklik olmamasına rağmen usülsüz geçiş iddiaları gündeme gelmişti. İstanbul Üniversitesi'nden "uygundur" yanıtı gelirken, Girne Üniversitesi'nden de "denkliğimiz var, o dönemde de vardı" açıklaması gelmesine rağmen polemik sürmeye devam ediyor.

SAVCILIKTAN DİPLOMA HAMLESİ

İktidara yakın Sabah Gazetesi, "Savcılık, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi." iddiasında bulunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda diplomanın iptali istemediğini vurguladı.

BAŞSAVCLIK'TAN DİPLOMA İPTALİ İDDİASINA CEVAP

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiası üzerine açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini duyurdu.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da "İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir" paylaşımı yaptı.

"İŞLEMLER BİR AN ÖNCE YAPILSIN"

Savcılığın yazısında ise şu ifadeler yer aldı: