Başsavcılık'tan diploma açıklaması geldi! İmamoğlu'nun diplomasının iptali için yazı gönderildiği iddia edilmişti...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdiği iddia edilmişti. Kısa sürede Savcılık'tan cevap geldi. "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiası üzerine açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini duyurdu.
İmamoğlu'nun Girne Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne denklik olmamasına rağmen usülsüz geçiş iddiaları gündeme gelmişti. İstanbul Üniversitesi'nden "uygundur" yanıtı gelirken, Girne Üniversitesi'nden de "denkliğimiz var, o dönemde de vardı" açıklaması gelmesine rağmen polemik sürmeye devam ediyor.
SAVCILIKTAN DİPLOMA HAMLESİ
İktidara yakın Sabah Gazetesi, "Savcılık, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi." iddiasında bulunmuştu.
Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda diplomanın iptali istemediğini vurguladı.
BAŞSAVCLIK'TAN DİPLOMA İPTALİ İDDİASINA CEVAP
"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiası üzerine açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini duyurdu.
İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da "İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir" paylaşımı yaptı.
"İŞLEMLER BİR AN ÖNCE YAPILSIN"
Savcılığın yazısında ise şu ifadeler yer aldı:
- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiştir.
- Bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması,
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılmasının önüne geçilmesi, aksi halde hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceğinden idari soruşturmanın derhal başlatılması veya yürütülen bir soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi,
- Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğuna dair tüm belgelerin tarafımıza ivedilikle gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde İşletme Fakültesi’nin öğrenci kabul edip etmediğinin fakülte kayıtları tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi,
raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.