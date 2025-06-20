Başsavcılıktan "Etkin pişmanlık" adımı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başsavcılıktan "Etkin pişmanlık" adımı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart'tan bu yana yürütülen operasyonlar dalga dalga devam ediyor. Operasyonlarda tutuklanan isimler ise tek tek itirafçı olarak serbest bırakıldı.

Operasyonlarda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş ve Büyükçekmece soruşturmaları kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren itirafçıların; baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddiaları başsavcılığı harekete geçirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirtti. Başsavcılık, açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını açıkladı.

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