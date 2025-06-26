Başsavcılıktan kurultay davası için itiraz

CHP'nin Kurultay davasında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya kapsamında bir değerlendirme yaparak, dosyada ağır cezalık suç olup olmadığına karar verip, sanıkların hangi mahkemede yargılanması gerektiğini belirleyecek.

İddianamede, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin hazırlanan iddianamenin, Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı usul ve esas yönünden itiraz etti.