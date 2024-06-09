Başta gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Başta gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin diğerlerine göre daha önemli, daha üstün veya daha önde olduğunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Birinin bir konuda en önde yer aldığını, diğerlerine göre daha üstün veya daha öncelikli olduğunu vurgular.

Sıralama veya derecelendirme bağlamında da kullanılabilir. Bir grup insan arasında birinin belirli bir konuda en önde olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu, kişinin o alandaki yetkinliği, bilgisi veya deneyimiyle diğerlerinden öne çıktığı anlamına gelir.

Bu deyim, liderlik pozisyonları, yetenekler, başarılar veya toplumsal statü gibi birçok farklı bağlamda kullanılır.

BAŞTA GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Benim için disiplin her şeyden başta gelir."

"Alkol alacağız de başta gelir ama tiyatro izlemeye gelmez."