Baştan ayağa deyimi ne anlama geliyor?

Baştan ayağa deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyin başından sonuna kadar olan kapsamlı bir şekilde ifade edilmesini veya incelenmesini ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir şeyin tamamen, bütünsel bir bakış açısıyla ele alındığını veya bir durumun tüm yönlerinin değerlendirildiğini belirtmektedir.

Bir konunun baştan aşağı ele alınması, o konunun her yönünün detaylı bir şekilde incelenmesini ve anlaşılmasını ifade eder. Aynı şekilde, birinin baştan aşağı ele alınması, o kişinin tüm özellikleri, yetenekleri ve davranışları hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını içerir.

BAŞTAN AYAĞA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Baştan ayağa battık kasada tek kuruş bile kalmadı, eldeki avuçtaki her şey bitti."