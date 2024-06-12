Baştan çıkmak deyimi ne anlama geliyor?

Baştan çıkmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İnsanoğlunun doğru yoldan sapmasıyla ilişkilendirilen bir ifade olarak tanımlanmaktadır.

Ahlaki değerlerin zayıflamasıyla birlikte, uygun olmayan eylemlere veya düşüncelere yönelmek anlamında kullanılır.

Kişinin kendi etik prensiplerinden uzaklaşarak, genellikle cazip ancak zararlı veya yanlış olan davranışlara yönelmesini belirtir.

İnsanın içsel pusulasından sapması ve etik değerlerine sadık kalmaması durumunda, baştan çıkmanın tehlikeleri ortaya çıkar. Dolayısıyla, bu deyim sadece ahlaki kaygıları değil, aynı zamanda kişinin kişisel ve toplumsal refahını da etkileyen bir yoldan sapmayı ifade eder."

BAŞTAN ÇIKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bizim çocuk üniversiteye gidince baştan çıktı, her akşam arkadaşlarıyla olur olmadık yerlere gidiyormuş."