Basur otu mide rahatsızlıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere basur memelerinden doğan şikayetleri gideren basur otunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen basur otunun dikkat çekti.

MİDE HASTALIKLARI NELERDİR?

-Gastritler (Mide Zarı İltihapları)

-Helicobacter Pylori (Helikobakter Pilori)

-Mide Ülseri.

-Özofagus Reflüsü

-Mide Ekşimesi (Yanma)

-Fonksiyonel Dispepsi (Sindirim Bozukluğu)

-Mide Kanseri.

MAYASIL OTU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle basur otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Mayasıl otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür.

Mayasıl otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Dilerseniz mayasıl otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz mayasıl otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Mayasıl otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi önerilir.