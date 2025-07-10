Basur tedavisinde yeni çağ! Hemoroid kabusuna son verecek

Hemoroid, halk arasında “basur” ya da “mayasıl” olarak bilinen ve dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir sağlık sorunu.

Ağrı, kanama, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösteren bu rahatsızlık, modern tıp teknolojileri sayesinde artık daha hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor.

Lazerle hemoroid tedavisi, minimal invaziv yapısı, hızlı iyileşme süreci ve düşük komplikasyon oranıyla dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu yenilikçi yöntemin hemoroid tedavisinde devrim niteliğinde olduğunu doğruladı.

LAZER TEDAVİSİNİN GÜCÜ: BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Lazerle hemoroid tedavisi, hemoroid damarlarını hedef alarak lazer probuyla damarların küçültülmesini ve şişliğin azaltılmasını sağladı.

İşlem, genellikle lokal anestezi veya hafif sedasyon altında 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Hastalar aynı gün taburcu edilerek günlük yaşamlarına hızla dönebildi.

Journal of Surgical Research’te yayımlanan bir çalışma, lazer hemoroidopeksinin geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve düşük komplikasyon oranı sunduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, özellikle evre 2 ve 3 hemoroidlerde lazer tedavisinin yüksek başarı oranıyla öne çıktığı belirtildi.

Lazer tedavisinin avantajları arasında kesi ve dikiş gerektirmemesi, kanama riskinin minimum olması ve çevre dokulara zarar vermeden hassas bir şekilde uygulanabilmesi yer aldı.

Hemoroid Merkezi’nde yapılan uygulamalarda, lazer tedavisinin erken evre hemoroidlerde (evre 1-2) kanama şikayetlerini etkili bir şekilde azalttığı gözlemlendi. Ancak uzmanlar, evre 3 ve 4’te cerrahi müdahalenin bazen kaçınılmaz olabileceğini vurguladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: LAZER TEDAVİSİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

İngiltere’deki King’s College London’dan genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Charles Swanton, lazer tedavisinin minimal invaziv yapısıyla hem hastalar hem de doktorlar için cazip olduğunu belirterek, “Lazer, yalnızca hedef bölgeyi etkileyerek çevre dokulara zarar vermiyor. Bu, daha az kanama ve enfeksiyon riskiyle birlikte hızlı bir iyileşme sağlıyor” dedi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Michael Camilleri ise lazer tedavisinin özellikle iç hemoroidlerde etkili olduğunu vurguladı:

“Lazer, hemoroid damarlarını hassas bir şekilde küçülterek hastaların ağrı çekmeden iyileşmesini sağlıyor. Uzun hastane yatışlarına gerek kalmaması da büyük bir avantaj.”

HEMOROİDİN NEDENLERİ VE ÖNLEME YOLLARI

Hemoroid, anüs ve rektum bölgesindeki damarların şişmesi ve iltihaplanmasıyla oluşturdu. Kabızlık, uzun süreli oturma, hamilelik, obezite ve yanlış tuvalet alışkanlıkları gibi faktörler, bu damarlara aşırı baskı uygulayarak hemoroid oluşumunu tetikleyebildi.

Uzmanlar, lifli gıdalarla beslenme, bol su tüketimi, düzenli tuvalet alışkanlıkları ve aşırı ıkınmaktan kaçınmanın hemoroid riskini azalttığını belirtti.

LAZER TEDAVİSİNİN SINIRLARI VE RİSKLERİ

Lazer tedavisi, özellikle evre 2 ve 3 hemoroidlerde etkili olsa da, her hasta için uygun olmayabilir.

Uzmanlar, evre 4 hemoroidlerde lazer tedavisinin etkinliğinin sınırlı olabileceğini ve bu durumlarda klasik cerrahi yöntemlerin tercih edilebileceğini belirtti. Ayrıca, tedavi sonrası hafif kanama, şişlik veya ağrı gibi yan etkiler görülebileceği, ancak bunların genellikle birkaç gün içinde geçtiği ifade edildi.

HASTALAR NE DİYOR?

Lazer tedavisi gören hastalar, yöntemin hızlı ve ağrısız olduğunu vurguladı. Ankara’da lazer tedavisi olan 38 yaşındaki bir hasta, “Ameliyat korkusu yüzünden yıllarca erteledim, ama lazer tedavisi sonrası aynı gün evime döndüm. Ağrı neredeyse hiç olmadı” dedi.

Benzer şekilde, İstanbul’da tedavi gören bir başka hasta, “İyileşme süreci çok hızlıydı, bir hafta içinde normal yaşantıma döndüm,” diyerek memnuniyetini ifade etti.

LAZER TEDAVİSİ GELECEĞİN ÇÖZÜMÜ MÜ?

Lazerle hemoroid tedavisi, modern tıbbın sunduğu en yenilikçi ve hasta dostu yöntemlerden biri olarak öne çıktı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu yöntemin hemoroid tedavisinde yüksek başarı oranı, düşük komplikasyon riski ve hızlı iyileşme süreci sunduğunu doğruladı. Ancak uzmanlar, tedavinin başarısı için doğru hasta seçimi ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguladı.

Hemoroid şikayetleri olanlar için bir genel cerrahi uzmanına başvurarak lazer tedavisinin uygunluğunu değerlendirmek, yaşam kalitesini artırmak için önemli bir adım.