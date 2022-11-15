15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Toplum içine çıkmakta güçlük çektiren hastalık

Halk arasında basur diye adlandırılan hemoroid rahatsızlığı ciddi bir sorun. Özellikle gün içinde epey bir sıkıntı veriyor. Peki bundan doğal yollarla kurtulma yöntemleri var mı? İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:36
Takip Et

Basura doğal çözümler

Toplum içine çıkmakta güçlük çektiren hastalık
+
Aa
-

Hemoroid, anüsün yakınındaki damarların genişlemesi anlamına geliyor. BU sıklıkla yenilen katı besinlerden kaynaklanıyor. Belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Kanama, kaşıntı, şişme ve akıntı.

Hemoroidlere özgü rektal ve anal kanama daha yoğun bir renk ile ayırt ediliyor.
Kaşıntı hissi ve yanma ise, diğer belirtiler arasında yer alıyor. Nedeni damarları doğrudan etkileyen hormonal değişiklikler

Hemoroid 45-65 yaşları arasında daha sık oluşuyor. Hemoroidi önlemek için aktif bir yaşam sürmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ve alkolden uzak durmak gerekiyor.

Hemoroid olmamak için mukozayı tahriş edebilecek tüm yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

DOĞAL ÇÖZÜMLERLE KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

KIRMIZI ASMA YAPRAĞI
C vitamin açısından yararlı olan kırmızı asma yaprağı damarları büzdğünden dolayı iyi gelecektir.
ALOE VERA
Aloe veranın sağlığa birçok yararı vardır. Tüm sindirim sistemi için bir iltihap önleyicidir, sindirime yardımcı olur.

SELVİ YAĞI
2 damla selvi esansiyel yağını seyreltin, cadı fındığı merhemi veya aynısefa yağı veya kremiyle birlikte hemoroide uygulayın. Bu, varisler ve hemoroid için oldukça etkili bir çaredir.

CADI FINDIĞI
Damar duvarlarının sağlığını destekleyen flavonoidlerin varlığı sayesinde kanamalara karşı etkili…

AT KESTANESİ
At kestanesinin tohumları ve kabuğu aescin, kumarin ve triterpen glikozitler, prosiyanidinler, tanenler ve flavonoidler olarak adlandırılan maddeler içerir. Özellikle aescin en önemli etken maddedir ve flavonoidlerle birlikte bitkiye ödem önleyici ve hemoroide karşı mücadelede iyi özellikler kazandırır. Bu madde damarların normal direnç ve geçirgenliklerini yeniden kazanmasına yardımcı olur.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
3
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
4
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
5
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.