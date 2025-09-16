Basuru ve kabızlığı bitiriyor! Kalbi makine gibi çalıştırıyor: Jandarma başında nöbet tutuyor: 2 kilosu 15 kişiye 1 yıl yetiyor

Yozgat'ın salebi ile meşhur ilçesi olan Akdağmadeni'nde kaçak salep toplayanlara karşı Jandarma ekipleri sahada yer aldı.

Akdağmadeni ilçesinde, doğadan izinsiz şekilde salep soğanı toplanmasının önüne geçmek amacıyla Jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, biyolojik çeşitliliğin korunması ve endemik türlerin sürdürülebilirliği hedeflendi. Özellikle nesli tehlike altında olan salep orkidesinin yaygın bulunduğu alanlarda ve çevre alanlarda kontroller yapıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşları da bilgilendirerek, doğadan salep soğanı toplamanın Çevre Kanunu ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası kapsamında izne tabi olduğunu hatırlattı. Kurallara uymayan kişiler hakkında idari işlem uygulanacağı belirtildi.

Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Davut Güvenç 12 yaşından beridir yurt dışında yaşıyor olmasına rağmen memleketi olan Akdağmadeni'ne sık sık ziyarete geldiğini ifade etti. Güvenç, "Kızımla birlikte doğa harikası olan bu yerlerde gezintiye çıktık. Gezerken komutanlarımıza rastladık. Buralardaki vatandaşların emniyeti için kontrol yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşadığımız için salebin kaçak toplandığından pek haberim yok. Ama Avusturya'ya dönerken Akdağmadeni salebinden de en az 2 kilo götürüyoruz. 2 kilo 15 kişilik bir nüfusa 1 yıl kadar yeter. Gittiğimiz yerlere hediye olarak da götürüyoruz. Yapılan denetimler için teşekkür ediyorum" dedi.

Gamze Güvenç ise "Babamla birlikte gezi yapmaya geldik. Burası çok güzel bir yer. Akdağmadeni salebini tüketiriz. Hatta evde hep ben yaparım. Tadı çok güzel. Denetim hakkında çok bilgim yok ama Jandarma ekiplerinin görev başında olması çok iyi" şeklinde konuştu.

Öte yandan izinsiz toplanan tek bir salep soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.

SALEBİN FAYDALARI NELERDİR?

Salep faydaları birçok unsuru kapsar. Kışın en fazla tüketilen sıcak içeceklerden olan salep, vücut ısısını artırarak soğuktan korur. Aynı zamanda sütle birleştiği için doğal protein deposudur. Lif oranı bakımından da zengin olduğu için kilo verme konusunda da yararlıdır. Genel olarak salebin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İçeriğinde bulunan musilaj bileşeni boğaz yollarını yumuşatarak bronşit, nezle ve öksürük gibi hastalıkların etkilerini hafifletir.

Adet sancılarının dinmesine yardımcı olur.

Gebelikte sıklaşan rahim kasılmalarını azaltabilir ve buna bağlı olarak daha rahat bir hamilelik dönemi sunabilir.

İştahı açan bir etkisi vardır.

İçerisindeki musilaj bileşeni sayesinde bağırsak hareketleri düzenlenir. Kabızlık şikayetlerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda çocuklarda görülen ishal ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur.

Mide hazımsızlığına iyi gelebilir.

Grip veya nezle gibi hastalıklarda vücuda gelen üşüme ve titreme ortaya çıkabilir. Soğuğun etkisinden kurtulmak için salep içmek faydalı olacaktır. Zira vücut sıcaklığını dengeler ve ter atmaya yardımcı olur.

Kalp sağlığına destek olur.

Vücudun direncini ve kuvvetini artıran etkisi vardır.

Sinirleri yatıştırmaya yardımcı olduğu için gergin anlarda içilmesi tavsiye edilir.

Hafızayı ve zihni güçlendirir.

Enerji verici özellikte olduğu için cinsel gücü artırmaya yardımcı olur.

Üzerine tarçın eklenerek tüketildiğinde kan şekerini dengelemeye yardım eder.