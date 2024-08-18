Başvurana 700 bin lira destek verilecek. İşte başvuru şartları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başvurana 700 bin lira destek verilecek. İşte başvuru şartları

Bakanlık, vatandaşlara yönelik 700.000 TL'lik yeni bir kredi desteği sunacağını açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

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Yüksek enflasyon ve ekonomik koşullardaki dalgalanma ile birlikte ev alabilme hayalleri yıldan yıla ertelenirken, düzenlenen kentsel dönüşüm kampanyaları yeni ev hayalinin kapılarını biraz da olsa aralıyor.
Daha önce başlayan ve çok sayıda kişinin ev sahibi olduğu ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının detayları genişledi.

Yeni konut kampanyaları devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin kentsel dönüşüm projelerini destekleyen 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin yeni bir desteği duyurdu.

700 bin lirayı bulan hibe desteğini alabilmek için hangi şartlar gerekiyor? Başvuru için neler yapılmalı? Başvurular başladı mı? Süre kısıtlaması var mı? İşte detaylar…

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