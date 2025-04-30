Başvuranlara SGK anında maaş bağlıyor! Birçok kişinin haberi yoktu...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşı haklarının kapsamını genişleterek birçok kişinin bilmediği önemli detayları hayata geçirdi. Vefat eden sigortalının eşine bağlanan bu aylıklarla ilgili yapılan yeni düzenlemeler, hak sahiplerinin durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. İşte dul maaşı hakkında merak edilen ve pek çok kişinin gözden kaçırdığı o kritik bilgiler:

Haber Global'deki bilgilere göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı yeni açıklama ile dul maaşı haklarının kapsamını genişletti. Daha önce genellikle kadınların alabileceği düşünülen dul maaşı, artık belirli şartları taşıyan erkek vatandaşlar tarafından da talep edilebilecek. Bu gelişme, erkeklerin de eşlerinin vefatı durumunda sosyal güvenlik sisteminden daha fazla destek alabilmesini sağlayacak.

Dul maaşı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primini ödemiş olması gerekiyor. SSK kapsamındakiler için ise en az 5 yıl sigortalı olma ve 900 gün prim ödeme şartı aranıyor. Bu koşullar sağlandığında dul maaşı alma hakkı doğuyor.

DUL MAAŞI ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Dul maaşının miktarı, ölen eşin sigortalılık durumu ve maaş miktarına göre farklılık gösteriyor:

Çalışan ya da emekli erkekler: Eşlerinin maaşının %50'sini alır.

Çalışmayan ve sigortası olmayan erkekler: Eşlerinin maaşının %75'ini alır.

Emekli Sandığı’na tabi erkekler: Memur veya memur emeklisi ise, ölen eşin maaşının %50’si; çocuk varsa bu oran %60 veya %75 arasında değişir.

Yetim Maaşı ve Dul Maaşı Arasındaki Farklar

Dul maaşı, kişinin yeniden evlenmesi durumunda kesilirken, yetim maaşı anne veya babasını kaybeden erkek çocuklara herhangi bir yaş sınırı olmaksızın uzun süreli olarak ödenebiliyor. Ancak bu ödemeler için resmi başvuru yapılması gerekiyor.

DUL MAAŞI NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL üzerinden hesaplama yapıldığında, çocuk olmayan bir durumda dul eşe maaşın %75'i, yani 9.375 TL bağlanıyor.

Çocuk varsa maaşın %50'si eşe, kalan %50'si ise çocuklara eşit olarak dağıtılıyor. Örneğin, iki çocuğu olan bir ailede her çocuk 3.125 TL alırken, dört çocuğu olan bir ailede bu tutar 2.500 TL’ye düşüyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEMELER

Dul ve yetim aylığı alabilmek için başvuru yapılması gerekiyor.

Başvurular, SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapılabilir. Ödemeler, sigortalının ölüm tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılıyor.