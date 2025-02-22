Başvuru yapana 15 bin TL para yardımı! İlk ödemeler yapıldı

20 Şubat 2025 tarihinden itibaren dar gelirli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başlatılan 15 bin TL'lik sosyal yardım ödemeleri PTT şubelerinden yapılmaya başlandı. Bu ödemeler, özellikle ekonomik zorluk çeken kişilere büyük bir fırsat olacak.

15 BİN TL SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

15 bin TL'lik sosyal yardım ödemesinden faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları karşılaması gerekiyor. Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin şu koşulları yerine getirmesi gerekiyor:

1-) Aile geliri belirlenen sınırın altında olmalı

2-) Devletin sosyal destek programlarına katılım gösterilmeli

3-) Daha önce benzer bir yardım almamış olmak

Bu koşullara uyan kişiler, 15 bin TL'lik sosyal yardım ödemesinden faydalanabilecek.

PTT şubelerinden gerçekleştirilen ödemeler, TC kimlik numarasına göre sıralı bir şekilde yapılacak. Yani ödeme sırası, başvuru yapan kişilerin TC kimlik numarasına göre şekillenecek. Ödemeyi alacak vatandaşlar, PTT şubesine gitmeden önce e-Devlet üzerinden kimlik numarasının ödeme listesinde olup olmadığını kontrol etmelidir.

PTT ŞUBESİNDEN ÖDEME ALIRKEN NELER GEREKLİ?

Sosyal yardım ödemelerini almak için PTT şubesine başvuran kişiler, bazı belgeleri yanında bulundurmak zorunda.

1-) Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı

2-) Başvuru sırasında talep edilen ek belgeler (Varsa)

Eğer istenen şartlara uyuyorsanız, 15 bin TL sosyal yardım fırsatından faydalanabilirsiniz.