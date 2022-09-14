Başyayla SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Başyayla SYDV, geçici olarak beden işçisi olan 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
Son 6 aydır Başyayla ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma fotokopisi
Adli sicil belgesi
İkametgah
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
2 adet vesikalık fotoğraf
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