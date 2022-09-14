Başyayla SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Başyayla SYDV, geçici olarak beden işçisi olan 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Son 6 aydır Başyayla ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma fotokopisi

Adli sicil belgesi

İkametgah

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

2 adet vesikalık fotoğraf