Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Trabzonspor'da istikrarlı bir form grafiği çizen Arseniy Batagov, bir süredir Ukrayna Milli Takımı'ndan beklediği daveti bu kez almayı başardı.

GALATASARAY DERBİSİNDE PARLAMIŞTI

Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyen ve Stefan Savic ile birlikte Trabzonspor'un savunma başarısında önemli rol oynayan Batagov son olarak Galatasaray derbisinde de etkileyici bir performansa imza atmıştı.

SERGIY REBROV İLK KEZ MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI

Uzun süredir Ukrayna'nın U23 Takımı'na kaptanlık yapan Batagov, sonunda Sergiy Rebrov'un açıkladığı aday kadroda kendine yer bularak kariyerinde ilk kez Ukrayna Milli Takımı'na seçildi.

ZUBKOV DA ADAY KADRODA

Batagov ile birlikte Trabzonspor'un bir başkta Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov da aday kadroya çağrılan isimler arasında yer aldı.

"BATAGOV BUNU ÇOKTAN HAK ETMİŞTİ"

Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularına yanıt veren Zubkov, Batagov'un milli takıma seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Batagov’u kutlarım. Onun ismine büyük bir adım olacaktır. Gösterdiği performansla bunu çoktan hak etmişti. Kendisini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.