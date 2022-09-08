8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı

Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik 'Bataklık' soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadığı bildirildi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:38
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:09
Takip Et

Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı

Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı
+
Aa
-

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.

Uzun süre tutuklu olduklarını belirten bazı sanıklar, davanın sona geldiğini, bu nedenle tahliye olmayı beklediklerini söyledi.

Sanık ve avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
1
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
4
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
5
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
6
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
7
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.