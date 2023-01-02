﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yükleme sırasında konteynerlerle batan gemi, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda su yüzeyine çıkarılarak yüzdürüldü.
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Limak Port İskenderun 4 nolu rıhtıma 18 Eylül günü yükleme yapmak üzere yanaşan, 88,6 metre uzunluğunda ve 15,7 metre genişliğindeki 'Sea Eagle' isimli gemi önce yan yattı, ardından bir süre sonra sulara gömüldü.
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Geminin sudan çıkartılması için açılan ihaleyi alan firma, kasım ayı başlarında 15’i dalgıç toplam 50 personelle çalışma başlattı. Ekipler, duba ve tekneler kullanarak hazırlıklarını tamamlayıp, gemiyi dipten çıkarıp yüzdürdü.
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Yaklaşık 2 aylık çalışma ile çıkartılan geminin bakım için nereye gönderileceği ise açıklanmadı. (DHA)