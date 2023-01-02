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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

Galeri Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:56
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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yükleme sırasında konteynerlerle batan gemi, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda su yüzeyine çıkarılarak yüzdürüldü.  

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

Limak Port İskenderun 4 nolu rıhtıma 18 Eylül günü yükleme yapmak üzere yanaşan, 88,6 metre uzunluğunda ve 15,7 metre genişliğindeki 'Sea Eagle' isimli gemi önce yan yattı, ardından bir süre sonra sulara gömüldü.

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

Geminin sudan çıkartılması için açılan ihaleyi alan firma, kasım ayı başlarında 15’i dalgıç toplam 50 personelle çalışma başlattı. Ekipler, duba ve tekneler kullanarak hazırlıklarını tamamlayıp, gemiyi dipten çıkarıp yüzdürdü.

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

Yaklaşık 2 aylık çalışma ile çıkartılan geminin bakım için nereye gönderileceği ise açıklanmadı.  (DHA)

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

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İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı

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