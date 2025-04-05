Batan şirketin malları icradan satılıyor. Sandalyeden dolaba masadan sandalyeye kadar her şey

Türkiye’nin mobilya üretim merkezlerinden İnegöl, son dönemde ekonomik zorluklarla gündemde. İflas ve haciz haberlerinin ardı arkası kesilmezken, Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Ege Sandalye Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi de bu dalgadan nasibini aldı.

Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan şirket, borçlarını ödeyemeyince iflas bayrağını çekti. Tasfiye sürecine giren firmanın haczedilen malları, alacaklıların borçlarını tahsil edebilmesi için icra yoluyla satışa sunuldu.

İlan.gov.tr üzerinden duyurulan ihale, mobilya sektöründeki çalkantılı dönemin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Ege Sandalye’ye ait çok sayıda ürün, açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bulacak. Sandalyeler, koltuklar, dolaplar, sehpalar ve masalardan oluşan eşyalar, 218 bin 350 TL’lik başlangıç fiyatıyla alıcı bekliyor.

İhale için belirlenen muhammen bedel ise 436 bin 500 TL olarak açıklandı. İlk açık artırma, 14 Nisan’da başlayıp 21 Nisan’a kadar devam edecek. Eğer bu süreçte mallar satılmazsa, ikinci ihale için yeni bir tarih belirlenecek.

İnegöl, uzun yıllardır Türkiye’nin mobilya sektöründe öncü bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ancak artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve talepteki düşüş, birçok firmayı zora soktu.

İcradan satışa çıkan mallar arasında hem ev hem de ofis kullanımına uygun ürünler yer alıyor. İhale, mobilya almak isteyenler için cazip bir fırsat sunsa da, bu tablo İnegöl’ün ekonomik dinamiklerindeki kırılganlığı gözler önüne seriyor.