Batan şirketin malları icradan satışa çıkıyor. Sudan ucuz! Kapanın elinde kalacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2015’te kurulan Arin Yatak Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik krizin pençesine düşerek iflas etti. Yatak, baza ve yatak setleri üretiminde faaliyet gösteren firma, ekonomik darboğaza girince konkordato başvurusu yaptı. Ancak mahkeme, geçici mühlet sonrası talebi reddedince şirket iflas bayrağını çekti.

İflasın ardından tasfiye süreci başladı ve firmanın haczedilen malları alacaklıların borçlarını karşılamak için icradan satışa sunuldu.Toplam 1 milyon 348 bin TL değer biçilen mallar arasında, mobilya üretiminde kullanılan çok sayıda makine dikkat çekiyor. Açık artırma süreci, 25 Eylül-2 Ekim 2025 tarihlerinde birinci tekliflerle başlayacak, 20-27 Ekim 2025’te ise ikinci açık artırma yapılacak. Başlangıç fiyatı 679 bin TL olarak belirlendi.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yürütülen süreç, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.Arin Mobilya’nın iflası, sadece ekonomik kayıpla sınırlı kalmadı; onlarca çalışanın işsiz kalmasına yol açtı. Bursa’da son yıllarda artan konkordato ve iflas ilanları, bölgedeki ekonomik zorlukların derinliğini gözler önüne seriyor. İnegöl, mobilya sektöründe Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olmasına rağmen, artan maliyetler ve piyasa dalgalanmaları firmaları zora sokuyor.

Uzmanlar, bu tür iflasların sektöre olan güveni sarsabileceği uyarısında bulunuyor.İcradan satışa sunulan malların detayları, İnegöl İcra Dairesi’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Yatırımcılar ve sektör temsilcileri, uygun fiyatlarla değerli makinelere sahip olma fırsatını değerlendirmek için harekete geçti.