Bataryalar bükülüyor, gelecek şekilleniyor! Uzmanlar açıkladı

Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, giyilebilir cihazlardan tıbbi implantlara kadar modern teknolojinin kalbi, enerji depolama sistemlerinde atıyor. Ancak geleneksel lityum iyon bataryalar, sert yapıları ve kırılganlıkları nedeniyle giyilebilir teknolojilerde kullanım için uygun değil.

İşte tam bu noktada, bilim insanlarının geliştirdiği ultra dayanıklı, esnek bataryalar sahneye çıktı.

Kesilebilen, bükülebilen ve hatta kendi kendini onarabilen bu bataryalar, enerji depolama teknolojisinde yeni bir çağın kapılarını araladı.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan (APL) Dr. Konstantinos Gerasopoulos liderliğindeki bir araştırma ekibi, bu yenilikçi bataryaların geliştirilmesinde öncü oldu.

Yayımlanan bir çalışmada, ekip, “su-tuz” (water-in-salt) adı verilen sulu bir elektrolit kullanarak esnek lityum iyon bataryaların hem güvenliğini hem de performansını artırdı. Bu bataryalar, kesilme, suya batırılma ve hatta balistik darbelere karşı dayanıklılık gösterdi.

Dr. Gerasopoulos, “Bu bataryalar, geleneksel lityum iyon bataryaların ihtiyaç duyduğu sert muhafazalara gerek kalmadan güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Gelecekte, giyilebilir cihazlardan askeri uygulamalara kadar geniş bir alanda kullanılabilir” dedi.

KENDİ KENDİNİ ONARAN BATARYALAR: BİLİM KURGU GERÇEK OLUYOR

Esnek bataryaların en çarpıcı özelliklerinden biri, kendi kendini onarma yeteneği. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Junjie Shi, bu konuda önemli bir ilerleme kaydeden isimlerden biri.

Shi ve ekibi, Nano Research Energy dergisinde yayımlanan bir makalede, sulu amonyum iyon mikro bataryaların, polimer bazlı bir jel elektrolit kullanarak kendi kendini onarabildiğini gösterdi.

“Metalik olmayan yük taşıyıcılar kullanarak bataryaların tepki hızını artırdık. Bu, hem performans hem de güvenlik açısından büyük bir adım” diyen Shi, bu teknolojinin akıllı saatlerden tıbbi sensörlere kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini vurguladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) enerji depolama uzmanı Prof. Yet-Ming Chiang, esnek bataryaların geleceği konusunda iyimser. Chiang, “Bu bataryalar, sadece mekanik esneklik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji yoğunluğunu artırarak daha uzun ömürlü cihazlar için zemin hazırlıyor. Özellikle sağlık sektöründe, vücuda uyumlu implantlar için büyük bir potansiyel görüyorum” dedi.

Chiang, bu teknolojinin ticarileşmesi için üretim süreçlerinin optimize edilmesi gerektiğini de ekledi.

GENİŞ KULLANIM ALANI: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİDEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA

Esnek bataryalar, giyilebilir elektronik cihazların ötesine geçerek çok daha geniş bir kullanım alanı sundu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, esnek bataryalar, akıllı kıyafetlerden bükülebilir ekranlara kadar yenilikçi uygulamalarda kilit rol oynayacak.

Örneğin, bu bataryalar, kumaşlara entegre edilerek sporcuların performansını izleyen sensörlü kıyafetler veya askerler için hafif, dayanıklı enerji kaynakları haline gelebilir.

Elektrikli araç (EV) sektörü de bu teknolojiden faydalanabilir. ScienceDaily’de Nisan 2025’te yayımlanan bir habere göre, sıvı formda elektrotlar kullanılarak geliştirilen “yumuşak ve şekil alabilen” bataryalar, EV’lerde daha güvenli ve hafif enerji depolama çözümleri sunuyor. Bu bataryalar, aşırı ısınma riskini azaltarak geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha güvenli bir alternatif oluşturuyor.

ZORLUKLAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Her ne kadar esnek bataryalar büyük bir potansiyel taşısa da, bazı zorluklar hâlâ aşılmayı bekliyor. IDTechEx’in raporuna göre, bu bataryaların enerji yoğunluğu, geleneksel bataryalara kıyasla hâlâ düşük. Ayrıca, üretim süreçleri karmaşık ve maliyetli olabiliyor. Ancak, rapor, önümüzdeki 10 yıl içinde üretim teknolojilerindeki ilerlemelerle bu sorunların çözüleceğini öngördü.

Battery 2030+ girişimi, Avrupa’da sürdürülebilir batarya teknolojilerinin geliştirilmesi için bir yol haritası sunuyor. Girişimin raporunda, esnek bataryaların sadece performans değil, aynı zamanda geri dönüştürülebilirlik ve çevre dostu olma açısından da optimize edilmesi gerektiği vurgulandı.

Girişimin raporunda, “Dijital teknolojiler ve yapay zeka, batarya malzemelerinin keşfini hızlandırabilir. Bu, esnek bataryaların ticari ölçekte üretimini mümkün kılacaktır” dendi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: DEVRİM Mİ, EVRİM Mİ?

Stanford Üniversitesi’nden batarya teknolojileri uzmanı Prof. Yi Cui, esnek bataryaların bir “devrim” olmaktan çok, mevcut teknolojilerin bir “evrimi” olduğunu düşünüyor. “Bu bataryalar, mevcut lityum iyon teknolojisini temel alıyor, ancak esneklik ve güvenlik açısından önemli yenilikler sunuyor. Ticari başarı, maliyet ve ölçeklenebilirlik gibi faktörlere bağlı” dedi. Cui, özellikle karbon bazlı malzemeler ve nanoyapıların, bu bataryaların performansını artırabileceğini belirtti.

GELECEK ESNEK VE GÜÇLÜ

Esnek bataryalar, enerji depolama teknolojisinde bir dönüm noktası olmaya aday.

Kesilebilme, bükülebilme ve kendi kendini onarma gibi özellikleriyle bu bataryalar, giyilebilir cihazlardan elektrikli araçlara, hatta askeri uygulamalara kadar geniş bir alanda kullanılabilir.

Bilim insanları, mühendisler ve endüstri liderleri, bu teknolojinin ticarileşmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Yakın gelecekte, cebimizdeki telefonlardan giydiğimiz kıyafetlere kadar her şey, bu esnek güç kaynaklarıyla hayat bulabilir.