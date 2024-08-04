Batı Akdeniz’den dev ihracat

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, tarafından yapılan açıklamada bölge ihracatçılarının temmuzda yaklaşık 229 milyon 62 bin dolarla rekor kırdığını aktarıldı.

2023’ün temmuz ayına oranla ihracatta 2024’te yüzde 18,09'luk bir artışa imza atıldığını söyleyen Çavuşoğlu, temmuzda en fazla ihracatın 55 milyon 75 bin 933 dolarla yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştiğini ifade etti.

Yaş meyve ve sebzeyi ise doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün takip ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, sektörde 2023’ün temmuzuna kıyasla yüzde 51,08'lik artış gerçekleştiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ihracatını yüzde 124,4 oranında artırarak 2,9 milyon dolardan 6,5 milyon dolara yükseltti. Savunma ve havacılık sektörü ihracatı yüzde 58,65 oranında artarak, 1,9 milyon dolardan 3 milyon dolara yükseldi." İfadelerine yer verdi.

Yıl başından beri bölgeden en fazla ihracatın da 156 milyon 644 bin 775 dolarla Almanya'ya yapıldığının altını çizen Çavuşoğlu, "Almanya'yı 135 milyon 53 bin dolarla Çin, 134 milyon 746 bin dolarla Rusya takip etti. 7 aylık süreçte bazı ülkelerde önemli oranlarda artışa imza attı. Hollanda'ya ihracatımız yüzde 32,44, Suudi Arabistan'a yüzde 37,21, İran'a 127, Kazakistan'a yüzde 135, Endonezya'ya yüzde 828 oranında arttı. Bölgemizden 7 aylık dönemde 2 bin 192 firmamız, 168 ülkeye satış yaptı." Değerlendirmesinde bulundu.