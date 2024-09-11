Batı Akdeniz'e sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Bugün öğleden sonra batı ilçelerinden başlayarak Antalya çevreleri, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunu kapsayan bölgelerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksaklıklar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.