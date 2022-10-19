19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Batı Karadeniz'de palamudun fiyatı düştü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekneler limana bol miktarda palamut ile döndü. Bolluğun tezgahlara yansımasıyla palamudun fiyatı 30 liraya kadar düştü.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 20:20
Takip Et

Batı Karadeniz'de palamudun fiyatı düştü

Batı Karadeniz'de palamudun fiyatı düştü
+
Aa
-

Kasalar dolusu palamutla limana dönen tekneler, kamyonlarla ülkenin birçok iline palamut sevkiyatı yapıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların arada bir poyrazdan etkilense bile palamut bolluğunun devam ettiğini söyledi.

Akçakoca'da 2 gündür ciddi anlamda palamut çıktığını belirten Karakaş, "Gırgır ve teknelerden 2 binden 5 bin kasaya kadar palamut çıkıyor. Kıyı balıkçılarına da av vermeye başladı. Bu avcılığın sonucu tezgah fiyatlarına yansıdı. Şu anda palamudun tanesi 30 liraya kadar düştü. Bu güzel havalarda çok daha fazla palamut geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Her kesimin palamut bolluğundan mutlu olduğunu vurgulayan Karakaş şunları kaydetti:

"Balıkçılar sürümden, fiyattan memnunlar. Balık az olup pahalı olacağına, çok ve ucuz olması bizi mutlu ediyor. Şu zamanda çıkan palamut, soğuk hava depolarına girecek pozisyona geldi. İyice yağlandı. Evlerde buzdolaplarına derin donduruculara koyma zamanı geldi. Bol palamut çıkması hem vatandaşı hem de bizim için şans diyebiliriz. Bir müddet daha böyle devam edecek."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
1
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
2
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
4
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
5
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
6
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
7
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü
﻿Batı Karadeniz'de palamudun fiyatı düştü
﻿Batı Karadeniz'de palamudun fiyatı düştü
﻿Batı Karadeniz'de palamudun fiyatı düştü
﻿Marek Hamsik'ten kötü haber
﻿Marek Hamsik'ten kötü haber
﻿Marek Hamsik'ten kötü haber
﻿Sedat Peker'in yargılandığı davada yeni gelişme
﻿Sedat Peker'in yargılandığı davada yeni gelişme
﻿Sedat Peker'in yargılandığı davada yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.